40 Yıllık cinli ev yıkıldı

1978 yılında yapılan bina; bir müddet kiracılar oturduktan sonra boş kalan ve adı cinli eve çıkan 5 katlı bina sahiplerinin isteği üzerine tarihe karıştı. Binanın adı cinli eve çıktığı için yaklaşık 40 yıldır kimse orada daire kiralamıyor ve satın almıyordu.

Bina 70’li yılların sonunda yapılmış, 90’lı yılların başına kadar içerisinde kiracıların yaşadığı, diğer apartmanlardan farkı olmayan sıradan bir apartmandı. Bina yıkım işini alan hafriyat firması tarafından yerle bir edildi.

SAADETTİN TEKSOY GİREBİLMİŞTİ

Binada ikamet eden kimse kalmayınca çevresinde yaşayan insanlar, “Binadan garip sesler geliyor” iddiasında bulunmuştu.

Bu iddiaları yerel gazeteciler haber yapınca evin ünü hızla yayıldı ve ulusal basınında ilgisini çekti.

Yine 90’lı yıllarda, yurt içinden ve dışından ilginç, sıra dışı ve gizemli kişileri ya da mekânları, kendine özgü sunumuyla izleyicilere tanıttığı “Teksoy Görevde” programıyla tanınan ünlü gazeteci Sadettin Teksoy’da Banaz ilçesine gelerek, Banaz’ın cinli evi ile ilgili bir program sunmuştu.

Sonrasında evde cin veya peri olmadığı anlaşıldı. Binadan gelen seslerin ise, bina bir müddet boş kalınca rüzgârdan çarpan kapı ve pencerelerin çıkardığı sesler, çevredekiler tarafından evde cinler olduğu şeklinde yorumlanmıştı.