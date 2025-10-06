40 yıllık dost Ali Rıza Demircan, Erdoğan’ı uyardı!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yıl “Aile yılı” olarak duyurulmuştu. Erdoğan, vatandaşlara üç çocuk çağrısını da yinelemişti. Ancak nüfus artış hızı her ay azalmaya devam ediyor.

Bu noktada Erdoğan’ın 40 yıllık dostu Ali Rıza Demircan “Aile yılı” kapsamında Erdoğan’ın üç çocuk çağrılarını eleştirerek uyarılarda bulundu. Demircan, Erdoğan’ın fikrinin doğru olduğunu belirtirken, verim almak için yolu da verdi.

“BU YOLLA VERİM ALAMAZSINIZ”

Demircan, “Bir taraftan doğum oranlarını artırma istenirken diğer taraftan kadınları evleri dışında gün boyu memur ve iççi olarak çalıştırmak politikaları bütün hızıyla devam ediyor. Hangi kolaylıklar ve imkânlar getirilirse getirilsin işçi ve memur olan kadınları doğuma yönlendiremezsiniz. Bir iki çocuk doğuracak istisnalar elbette olacaktır. Onlar zaten var. Bu yolla verim alamazsınız. Kaldı ki işçi ve memur olarak doğuran kadının çocuklarına kim bakacak? Analar bunalıma girecek, kreşlerde ve sağda solda büyüyecek duygu yoksunu çocuklar toplumun problemleri olacaktır” ifadelerini kullandı.

YOLDA VERDİ

Verim almak için yolda veren Demircan, “Nüfus artırmada verim almak için ev kadınlarına; yalnızca bağı ve bahçesinde çalışan kadınlara ve evinden çıkmaksızın yarım gün ev içinde çalışacak kadınlara yönelmeliyiz. Onlara imkânlar sağlar ve üç dört çocuk doğuracak kadınlara emeklilik hakkı tanırsak sonuç alırız” dedi.