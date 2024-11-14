40 yıllık dostu veda mesajı yazıp Erdoğan'ı terk etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın dostu ilahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan, köşe yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Erdoğan’a katıldığı ve kazandığı bütün seçimlerde oy verdiğini vurgulayan Demircan, yazılarıyla ve özel sohbetleriyle de destek de verdiğini hatırlattı. Erdoğan’a artık oy vermek istemediğini ifade eden Demircan, “Artık yalnızca vasıflarını Rabbimizin belirlediği adayları seçmek istiyorum” dedi.

Ali Rıza Demircan

“Âhiretime zarar vermek istemiyorum” ifadesini kullanan Demircan, İstanbul seçmeni olduğunu vurgulayarak, oy vermek istememe gerekçesini şu sözlerle anlattı: “Oy vermemi istediğiniz kişileri yakından tanımıyordum. Tanıtma gereği de duyulmadı. Seçtirdikleriniz arasında önemli bir toplumsal meseleyi irdeleyecek, inceleyecek, tespitlerini kaleme alacak ve meclis kürsüsünden dile getirecek daha da önemlisi görüşlerinize katılmadığını beyanla muhalif görüş bildirecek kadar inançlı, bilgili, bilinçli ve izzetli kaç kişi var? Siz batı kültürü ile şartlanmış bürokratlar ve teknokratlar ile nasıl başarılı olacaksınız Yüzeysel başarılarımız varsa da eğitimde, kültürde ve ekonomide öze ilişkin problemlerimiz devam ediyor. Size yerel yönetimlerde de ufuk açacak, problem çözecek, alternatif yol ve yöntem oluşturacak yardımcılar gerek.”

Ahmet Misbah Demircan

OĞLU BELEDİYE BAŞKANIYDI

İlahiyatçı-yazar Ali Rıza Demircan’ın oğlu Ahmet Misbah Demircan, bir dönem Beyoğlu Belediye Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı görevlerini yaptı.