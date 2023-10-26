40 yıllık hemşirelere veda yemeği verilip plaket takdim edildi



Hemşireler Hatice Kaya, Asiye Bakırcı onuruna verilen veda yemeğine Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Akın Erdal, Servis Doktorları Prof. Dr. Meltem Melikoğulları, Prof. Dr. Hülya Uz Keser, Doç. Dr. Ayhan Kul, Doç.Dr. Fatih Baygutalp, servis hemşireleri, servis çalışanları katıldı.

Veda yemeğinde üstün hizmetlerinden dolayı hemşire Kaya ve Bakırcı'ya teşekkür eden Bölüm Başkanı Prof. Dr. Akın Erdal, 'Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığında ödün vermeksizin, sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan fedakar hemşirelerimizin mesleğinin temelinde insan sevgisi ve şefkati ile görevlerini devlet memuru disiplinliği, çalışma ve hasta hakları sorumluluğu bilincinde özverili bir şekilde hizmetlerini tamamlayarak emekliliklerini hak ederek bizlere bu gün veda eden mesai arkadaşlarımız, sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından birisi olan değerli hemşirelerimiz Hatice Kaya'ya ve Asiye Bakırcı'ya emeklilik hayatlarında aileleri, sevdikleri ile birlikte sağlık ve mutluluklar dileriz.

Hastanemize vermiş oldukları üstün gayret ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.' dedi. Prof. Dr. Erdal, Prof. Dr. Melikoğulları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sorumlu Hemşiresi Hatice Kaya, Fizik Tedavi Romatoloji Hemşiresi Asiye Bakırcı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.