40 yıllık hemşirelere veda yemeği verilip plaket takdim edildi

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi’nde 40 yıllık memurluk görevini yerine getiren Servis sorumlu hemşire Hatice Kaya ve Fizik Tedavi Romatoloji Hemşiresi Asiye Bakırcı'ya ’eda yemeği verilip hizmet teşekkür plaketi takdim edildi.

KAYNAK: İHA
40 yıllık hemşirelere veda yemeği verilip plaket takdim edildi


Hemşireler Hatice Kaya, Asiye Bakırcı onuruna verilen veda yemeğine Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Akın Erdal, Servis Doktorları Prof. Dr. Meltem Melikoğulları, Prof. Dr. Hülya Uz Keser, Doç. Dr. Ayhan Kul, Doç.Dr. Fatih Baygutalp, servis hemşireleri, servis çalışanları katıldı.

Veda yemeğinde üstün hizmetlerinden dolayı hemşire Kaya ve Bakırcı'ya teşekkür eden Bölüm Başkanı Prof. Dr. Akın Erdal, 'Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığında ödün vermeksizin, sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan fedakar hemşirelerimizin mesleğinin temelinde insan sevgisi ve şefkati ile görevlerini devlet memuru disiplinliği, çalışma ve hasta hakları sorumluluğu bilincinde özverili bir şekilde hizmetlerini tamamlayarak emekliliklerini hak ederek bizlere bu gün veda eden mesai arkadaşlarımız, sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından birisi olan değerli hemşirelerimiz Hatice Kaya'ya ve Asiye Bakırcı'ya emeklilik hayatlarında aileleri, sevdikleri ile birlikte sağlık ve mutluluklar dileriz.

Hastanemize vermiş oldukları üstün gayret ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.' dedi. Prof. Dr. Erdal, Prof. Dr. Melikoğulları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sorumlu Hemşiresi Hatice Kaya, Fizik Tedavi Romatoloji Hemşiresi Asiye Bakırcı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Gazze ağır bombardıman altında Dünya
Gazze ağır bombardıman altında
Bursa'da kavga sırasında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti Gündem
Bursa'da kavga sırasında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti
İstanbul derbisinde kazanan Kasımpaşa Spor
İstanbul derbisinde kazanan Kasımpaşa
Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği'ne yürümek isteyenlere polis müdahalesi Gündem
Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği'ne yürümek isteyenlere polis müdahalesi
Kılıçdaroğlu’ndan Gazze çağrısı, 'Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkes...' Gündem
Kılıçdaroğlu’ndan Gazze çağrısı, 'Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkes...'
Yok artık Zehra Güneş. Fotoğraflarını görenlerin nutku tutuldu Spor
Yok artık Zehra Güneş. Fotoğraflarını görenlerin nutku tutuldu
Gazze bombardıman altında: "Bombalama bir an bile durmuyor" Gündem
Gazze bombardıman altında: "Bombalama bir an bile durmuyor"