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Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya temizliği hakkında konuştu. 400 kişiyi takipten çıktı

Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabından en yakın arkadaşları dahil 400 kişiyi takipten çıkması hakkında konuştu. Ünlü oyuncu “Bu kadar sorun varken, benim sosyal medya hesabımın konu olması çok saçma” dedi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 10:16
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400 kişiyi takipten çıktı! Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya temizliği hakkında konuştu

Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya temizliği hakkında konuştu. 400 kişiyi takipten çıktı
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Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada detoksa gitti ve birçok ismi takip etmeyi bıraktı. Yaklaşık 400 kişiyi takipten çıkan oyuncunun bu hamlesi çok dikkat çekti.

YAKIN ARKADAŞINI DA SİLDİ

Kaygılaroğlu’nun sildiği kişiler arasında yakın arkadaşı Kaan Yıldırım’ın yanı sıra Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Demet Özdemir ve Hazal Subaşı da var.

Milliyet'te yer alan habere göre; Ünlü oyuncu, önceki akşam Kadıköy'de görüntülendi. Çıkışta gazetecilerle sohbet eden oyuncu, çıkan dizi haberleri ile ilgili "Her şey yolunda. Dizi haberlerini Twitter'dan gördüm. Ama şu anda öyle bir şey yok. Yani hiçbir şey belli değil. Önümüzdeki sene için bir şeyler yapacağız. Ama yazıldığı gibi partner ya da herhangi bir şey belli değil" dedi.

"ÇOK SAÇMA GELİYOR"

Kaygılaroğlu, Instagram hesabından en yakın arkadaşlarını takipten çıkması olayı sorulması üzerine ise, "Instagram benim şahsi yerim. Ülkede bu kadar sorun varken, benim sosyal medya hesabımın konu olması bana çok saçma geliyor. Bu yüzden bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" dedi.

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