40'ı çocuk 76 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: DHA / ANKA
40'ı çocuk 76 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Karaburun ilçeleri açıklarında, sahil güvenlik ekipleri tarafından 40'ı çocuk olmak üzere 76 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün sabah saatlerinde Seferihisar ve Karaburun ilçeleri açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan 2 lastik bot tespit etti. Saat 09.00'da Seferihisar, 09.10'da ise Karaburun açıklarında fark edilen lastik botlarda toplam 76 kaçak göçmen bulundu.

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40'I ÇOCUK, TOPLAM 76 GÖÇMEN YAKALANDI

Sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı müdahale sonucunda, 40'ı çocuk olmak üzere 76 kaçak göçmen güvenli bir şekilde kıyıya çıkartıldı. Ekipler, kaçak göçmenleri gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk etti.

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