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  • Fransız oyuncu maça zincir kolye ile çıktı. 41 dakika boyunca farkedilmedi

Fransız oyuncu maça zincir kolye ile çıktı. 41 dakika boyunca farkedilmedi

Fransa'nın Polonya ile oynadığı maçta Fransalı oyuncu Kounde'nin maça zincir kolye ile çıktı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 19:21
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41 dakika boyunca farkedilmedi. Fransız oyuncu maça zincir kolye ile çıktı

Fransız oyuncu maça zincir kolye ile çıktı. 41 dakika boyunca farkedilmedi
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Fransa, Polonya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği Fransız yıldız  Kounde'nin gökkuşağı yasağını ilginç bir şekilde deldiği ortaya çıktı.

Kounde'nin gökkuşağı renkleri taşıyan kolyeyi taktığını maçın 41.dakikasında gören hakem hemen çıkarmasını istedi.

Oyun durduğunda Fransız yedek kulübesinden bir görevli saha girerek kolyeyi çıkardı.

Maç sonu Fransa teknik direktörü Didier Deschamps'a Kounde'nin gökkuşağı sembolü zinciri sorulunca, "Antrenmanlara ile o kolye ile çıkar, kensinine şans getirdiğini söyler. Maçlarda tüm mücevherlerin takılmasının yasak olduğunu kaydetti.

Oyunun resmi kuralları, oyuncuların herhangi bir yasaklı eşya giymediklerinden emin olmak için her maçın başında denetlenmelerini gerektirir" dedi.

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