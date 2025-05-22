41 kere maşallah! 'Avrupa' fatihi Tottenham

UEFA Avrupa Ligi’nde Manchester United’ı 1-0 mağlup eden Tottenham şampiyon oldu.

İspanya’nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı’nda karşı karşıya gelen iki İngiliz ekibinin mücadelesinde gülen Londra temsilcisi Tottenham oldu.

Dengeli geçen ilk yarının sonunda Tottenham öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Sarr’ın ortasında ön direkte topla buluşan Brennan Johnson’ın dokunuşunda top Shaw’da sekip ağlarla buluştu. İlk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda beraberlik golü için baskı oluşturan Manchester United yakaladığı fırsatları iyi değerlendiremedi. 69’da ceza sahası içinde oluşan karambolde Hojlund topu boş kaleye göndermek istedi, Van de Ven uçarak ayağıyla topu çizgiden çıkardı.

Kalan dakikalarda da Manchester United aradığı golü bulamayınca maç 1-0 Tottenham’ın üstünlüğüyle sona erdi.

LİG AŞAMASINDA GALATASARAY'A KAYBETMİŞLERDİ

Galatasaray, turnuvanın lig aşamasında kupaya uzanan Tottenham'ı İstanbul'da 3-2 mağlup etmişti.

1972 ve 1984’te UEFA Kupası’nı kazanan Londra temsilcisi 41 yıl sonra Avrupa’da kupa kazandı. 2017'de Mourinho yönetiminde Avrupa Ligi Kupası'nı kazanan Manchester United ise 2021 yılının ardından bir kez daha finalde kaybetmiş oldu.