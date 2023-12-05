42 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından aranan kişi tutuklandı.

KAYNAK: İHA
42 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

Van'da 42 yıllıkhapis cezası kesinleşen bir kişi yakalandı ve tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 3 Aralık 2023 tarihinde İpekyolu ilçesinde yapılan çalışmalarda; 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından aranma kaydı olan ve toplam 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahsın geldiğinin öğrenilmesi üzerine gerekli çalışmalara başlanılmış ve yapılan operasyon sonucu yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir" açıklamalarına yer verildi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son Haberler
Jandarmadan kaçakçılık operasyonu Gündem
Jandarmadan kaçakçılık operasyonu
İşte doğa ananın en etkili ağrı kesicisi... Şifalı Bitkiler
İşte doğa ananın en etkili ağrı kesicisi...
Jandarmadan kaçakçılık operasyonu Gündem
Jandarmadan kaçakçılık operasyonu
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Gıda Mühendisleri hangi balığı 1’nci seçti Sağlık
Gıda Mühendisleri hangi balığı 1’nci seçti
Bu ot böbrek dostu Şifalı Bitkiler
Bu ot böbrek dostu
Bahar Candan ve Nihal Candan davasında flaş gelişme Gündem
Bahar Candan ve Nihal Candan davasında flaş gelişme