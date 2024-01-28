42 yıldır mutfakta olan usta açıkladı. Evde kumpir nasıl yapılır?

Kumpir tarifi...
Malzemeler
2 patates
2 kaşık tereyağı
1 bardak kaşar peyniri (rendelenecek)
1 bardak haşlanmış mısır
Yarım bardak dilim zeytin
Tercihe göre kornişon turşu
2 kaşık mayonez (olmasa da olur)
1 bardak sosis ya da salam,
Sirke ve tuzda bekletilmiş mor lahana
Tuz
Üzeri için
Ketçap
Hazırlanışı:
Patatesler haşlanır ve içi yumuşayıncaya kadar beklenir.
İçi yarılan patates, üzerine dökülen kaşarla birlikte harman edilir ve zeytin, salam, mısır, tereyağı, mayonez gibi malzemelerin tamamı üzerine dökülür.
Kumpirin üzerine ketçap, acı sos yada barbekü gibi soslar dökülür ve sıcakken servis edilir. Yanına genellikle kola tercih edilir.
Afiyet olsun...