42 yıldır mutfakta olan usta açıkladı. Evde kumpir nasıl yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi Abdullah İstenci
42 yıldır mutfakta olan usta açıkladı. Evde kumpir nasıl yapılır?
Ömrünü mutfakta geçirmiş, 42 yıldır yemek yapan usta bu kez de evde kumpirin nasıl yapıldığını açıkladı. Tıpkı dışarda yedikleriniz gibi ama 3'te 1'i fiyatına ve hangi ellerle yapıldığı belli... İşte o tarif!

Kumpir tarifi...

Malzemeler

2 patates
2 kaşık tereyağı
1 bardak kaşar peyniri (rendelenecek)
1 bardak haşlanmış mısır
Yarım bardak dilim zeytin
Tercihe göre kornişon turşu
2 kaşık mayonez (olmasa da olur)
1 bardak sosis ya da salam,
Sirke ve tuzda bekletilmiş mor lahana
Tuz

Üzeri için

Ketçap

Hazırlanışı:

Patatesler haşlanır ve içi yumuşayıncaya kadar beklenir.
İçi yarılan patates, üzerine dökülen kaşarla birlikte harman edilir ve zeytin, salam, mısır, tereyağı, mayonez gibi malzemelerin tamamı üzerine dökülür.
Kumpirin üzerine ketçap, acı sos yada barbekü gibi soslar dökülür ve sıcakken servis edilir. Yanına genellikle kola tercih edilir.

Afiyet olsun...

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