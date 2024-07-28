423 bin 69 sürücüye ceza kesildi. Yerlikaya duyurdu

Düzenleme: Kaynak: AA
423 bin 69 sürücüye ceza kesildi. Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18-25 Temmuz tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 2 milyon 464 bin 204 aracın kontrol edildiğini ve 423 bin 69 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

423 bin 69 sürücüye ceza kesildi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, denetimlerin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Denetimlerde, mevzuata aykırı olarak ışıklı veya sesli uyarı cihazı (çakar) kullanan 259 sürücüye işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, hız ihlali yapan 118 bin 349, periyodik muayenesi yapılmamış 24 bin 796, emniyet kemeri takmayan 19 bin 246, sürücü belgesi olmayan 14 bin 703 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 391 sürücüye de işlem yapıldığını kaydetti. Toplamda 423 bin 69 araca ve sürücüye işlem yapıldığını vurgulayan Yerlikaya, trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti.

"Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil," dedi.

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