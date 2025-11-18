Tekkeköy 19 Mayıs Ortaokulu'nda meslek hayatının son 26 yılını geçiren Selen için okulda veda töreni yapıldı. Okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı törende Selen, 6/B sınıfında son dersine girerek öğrencileriyle vedalaştı, ardından okul bahçesinde yaptığı konuşmada öğrencilere eğitimin ve okumanın önemini anlattı.

Okul Müdürü Mustafa Avcı, törende yaptığı konuşmada, "Öğrencilerimizin yüreğine dokunduğunuz her an için, yeşerttiğiniz her fidan için teşekkür ediyor, emeklilik hayatınızda sağlık ve huzur diliyorum." dedi.

Törende bazı öğretmenler ve öğrenciler duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı. Zeki Selen, "Öğrencilerimle geçirdiğim her an benim için çok değerliydi." ifadelerini kullandı.