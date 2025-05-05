44 yıllık kebapçı kasap köfte nasıl yapılmalı sırrını açıkladı. Asla kuru olmuyor

İşte lokanta lezzetinde, yumuşacık köfteler yapmanın sırları:

Usta Kasap Mustafa Menderes Kan'dan Nesilden Nesile Aktarılan Lezzet:

Yıllarını ete ve kebaba adayan Mustafa Menderes Kan, lezzetli bir köftenin sadece doğru malzemelerle değil, aynı zamanda ustalıkla yoğurma ve pişirme teknikleriyle de mümkün olduğunu belirtiyor. Kan, "İyi bir köfte için öncelikle kaliteli et seçimi şart. Ama asıl sır, etin doğru oranda yağlı olması ve yoğurma işlemine gösterilen özen," diyor.

Asla Kuru Olmayan Kebapçı Köftenin Sırları:

Mustafa Menderes Kan, evde de aynı lezzeti yakalamak isteyenler için şu altın değerindeki bilgileri paylaştı:

Doğru Et Seçimi: Köfte için ideal et, dana ve kuzu etinin karışımıdır. Dana döş veya kaburga ile kuzu boşluğu veya kolundan çekilmiş, yaklaşık %20-25 oranında yağ içeren kıyma tercih edilmelidir. Yağ, köftenin pişerken kurumamasını ve lezzetli olmasını sağlar. Bayat Ekmek İçi: Bir miktar bayat ekmek içini süt veya suda ıslatıp iyice sıktıktan sonra kıymaya eklemek, köftenin daha yumuşak olmasını sağlar ve nemini korur. Oran olarak, yarım kilo kıymaya yaklaşık bir dilim büyük boy bayat ekmek içi yeterlidir. Soğan ve Sarımsak Rende: Orta boy bir soğanı ve 2-3 diş sarımsağı rendenin ince tarafıyla rendeleyip suyunu sıkın. Soğan ve sarımsak, köfteye lezzet katar ve aynı zamanda yumuşak kalmasına yardımcı olur. Suyunu sıkmak, pişerken acı bir tat oluşmasını engeller. Baharat Miktarı: Baharatlar köftenin lezzetini tamamlar ancak aşırıya kaçmamak önemlidir. Yarım kilo kıyma için genellikle 1 tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı kimyon ve isteğe bağlı olarak bir tutam pul biber yeterlidir. Uzun Süre Yoğurma: Tüm malzemeleri bir araya getirdikten sonra köfte harcını en az 10-15 dakika boyunca iyice yoğurmak gerekir. Bu işlem, malzemelerin birbirine iyice karışmasını sağlar ve köftenin kıvamını artırır. Yoğurma sırasında harcı ara sıra tezgaha vurmak da faydalıdır. Dinlendirme: Yoğurma işleminden sonra köfte harcını üzerini örterek buzdolabında en az yarım saat, tercihen 1-2 saat dinlendirmek, lezzetlerin birbirine geçmesini sağlar ve köftenin daha kolay şekil almasına yardımcı olur. Doğru Pişirme: Köfteleri çok harlı ateşte pişirmek kurumalarına neden olabilir. Orta ateşte, her iki tarafı da eşit şekilde kızarana kadar pişirmek idealdir. Döküm tava veya ızgara tercih edilebilir.

Tavada Kasap Köfte Tarifi

Malzemeler:

500 gr dana döş veya kaburga kıyma (yağlı)

1 adet orta boy soğan (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)

1 dilim bayat ekmek içi (süt veya su ile ıslatılıp sıkılmış)

1 adet yumurta (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

Yarım çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Sıvı yağ (tavayı yağlamak için)

Yapılışı:

Geniş bir yoğurma kabında kıymayı, rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanı, ıslatılmış ve sıkılmış ekmek içini, yumurtayı (kullanıyorsanız), tuzu ve baharatları bir araya getirin. Tüm malzemeler iyice özleşene kadar yaklaşık 10-15 dakika yoğurun. Yoğurma işlemi, köftelerin daha lezzetli ve kıvamlı olmasını sağlar. Yoğurduğunuz köfte harcının üzerini streç filmle kapatın ve buzdolabında en az 30 dakika, tercihen 1-2 saat dinlendirin. Dinlendirme, köftelerin lezzetinin birbirine geçmesini sağlar ve şekil vermeyi kolaylaştırır. Dinlenen köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve elinizle yuvarlak veya oval şekiller verin. Çok kalın olmamasına dikkat edin, böylece içi de kolayca pişer.