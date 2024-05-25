45 yıllık öğretmen alkışlar eşliğinde mesleğine veda etti "Hatıran Yeter"

Düzenleme: Feyza Betül Arslan
45 yıllık öğretmen alkışlar eşliğinde mesleğine veda etti "Hatıran Yeter"

İstanbul Bahçelievler'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan emekli olan Sosyal Bilgiler öğretmeni Özer Öztürk için unutulmaz bir veda programı düzenlendi.

İstanbul Bahçelievler'deki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, 45 yıllık Sosyal Bilgiler öğretmeni Özer Öztürk'ü emekliliğe uğurladı. Okul yöneticileri ve öğrenciler tarafından hazırlanan duygusal veda programında, Öztürk'ün meslek hayatına anlamlı bir veda gerçekleştirildi.

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Zakkum grubunun "Hatıran Yeter" şarkısı eşliğinde sınıfından alınan Öztürk, koridorda dizilen öğrencilerinin arasında alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde yürüdü. Meslektaşları ve öğrencilerinin bu özel veda için bir araya geldiği anlarda, Öztürk gözyaşlarını tutamadı.

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45 yıllık eğitmen için hazırlanan veda programı, öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımıyla duygu dolu anlara sahne oldu. Herkesin alkışlarla veda ettiği Öztürk, mesleğine veda ederken yaşadığı duygusal anlarla hafızalarda yer etti. Sosyal medyada paylaşılan özel veda, kısa sürede büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, Öztürk'ün öğrencilere yıllarca emek verdiğini söyleyerek onu takdir etti.

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