46 bin yıllık solucan canlandı. Bilim kurgu hikâyesi gibi olay

Küresel ısınmanın etkisiyle dünyanın kuzeyini kaplayan permafrost yapı çözülmeye ve erimeye başladı. Sibirya topraklarında 46 bin yıldır donmuş halde bulunan ve bir süredir soyu tükenmiş olan solucanlar yeniden canlandırıldı.

BİR EŞE İHTİYAÇ DUYMADAN ÜREMEYE BAŞLADI

Washington Post'un haberine göre, bilim insanları Sibirya donmuş topraklarının (permafrost) derinliklerinde 46 bin yıldır sıkışıp kalmış dişi bir mikroskobik yuvarlak solucan keşfetti. Solucanı canlandırdıklarında, solucan partenogenez adı verilen ve bir eşe ihtiyaç duymayan bir süreçle üremeye başladı.

TÜM METABOLİK SÜREÇLER ASIRLARCA DURUYOR

Yapılan basın açıklamasına göre solucan, kriptobiyoz adı verilen bir tür uyku halinde binlerce yıl geçirdi. Mānoa'daki Hawaiʻi Üniversitesi'nin paylaştığına göre, neredeyse sonsuza kadar sürebilen bu durumda, "üreme, gelişme ve onarım" da dahil olmak üzere tüm metabolik süreçler duraklıyor.

'TANIMLANMAMIŞ BİR TÜRE AİT'

Perşembe günü PLOS Genetics dergisinde yayınlanan bir çalışmada, bilim insanları solucanın genomunu sıraladıktan sonra "tanımlanmamış bir türe" ait olduğunu kaydetti.

Live Science'a göre, daha önce Plectus murrayi ve Tylenchus polyhypnus nematodları birkaç düzine yıl sonra yosun ve herbaryum örneklerinden diriltilmişti. Ancak bilim insanlarının Panagrolaimus kolymaensis adını verdikleri bu yeni tür, on binlerce yıl daha uykuda kaldı.

Derin deniz biyoloğu Holly Bik, okyanus çukurları, tundralar, çöller ve volkanik topraklar gibi çok çeşitli ortamlarda yaşayan milyonlarca nematod türü olduğunu tahmin ediyor. Bilim insanları şimdiye kadar sadece 5 bin deniz türünü tanımlayabildi.

50 BİN YAŞINDA BİR SOLUCAN

Florida Üniversitesi'nde nematolog olan ve araştırmada yer almayan William Crow, The Washington Post'a yaptığı açıklamada, bu solucanın son 50 bin yıl içinde nesli tükendiği düşünülen bir türe ait olabileceğini söyledi. Bununla birlikte Crow "Ancak, henüz kimsenin tanımlayamadığı, yaygın olarak görülen bir nematod da olabilir" dedi.

PERMAFROST NEDİR?

Permafrost, yıl boyunca 0 derecenin altında donmuş halde kalan toprak veya kayalardan oluşuyor. Permafrost topraklar yüzbinlerce yıl bozulmadan kalabilir ve Dünya yüzeyinin altına doğru birkaç metre ile 1,5 km kadar uzanabilir. Permafrost genellikle ortalama yıllık sıcaklığın suyun donma noktasından daha az olduğu soğuk iklimlerde oluşuyor. Bu tür iklimler Kuzey ve Güney kutuplarının yanında ve bazı Alp bölgelerinde görülüyor.

Basın açıklamasına göre, solucanın tüm bu yıllar boyunca hayatta kalması, burada incelenen solucan gibi mikroskobik organizmaların en zorlu koşullarda bile hayatta kalmak için biyolojik işlevlerini durdurabileceğini yıllardır bilen bilim insanları için bir sürpriz değil.

PLOS Genetics makalesinde, "Bulgularımız, nematodların potansiyel olarak yaşamı jeolojik zaman ölçeklerinde askıya almalarına izin veren mekanizmalar geliştirdiğini göstermektedir" denildi.