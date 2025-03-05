46 fırına denetim

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler denetim ve kontrollerine devam ediyor. Geçtiğimiz gün faaliyet gösteren 46 fırında Ramazan pideleri ve ekmeklerin gramaj ve fiyat etiketi bazında incelemeleri ekipler tarafından yapıldı.

Denetimlerde düşük gramajdan satış yapan bir esnafa kanun, mevzuat ve usule uygun şekilde cezai işlem uygulandı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Kentimizde faaliyetlerini sürdüren fırınlara yönelik kontrollerimizi koordineli bir şekilde gerçekleştirdik. Ramazan pideleri ve ekmeklerin gramaj ve fiyat bakımından incelemelerini yapan ekip arkadaşlarımız, düşük gramajlı satış yaptığını tespit ettikleri bir esnafa mevzuat ve usuller çerçevesinde cezai işlem uyguladı. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek, esnafımız arasında haksız rekabet olmaması adına denetimlerimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.