46 ilde Narkogüç-42 operasyonu: 364 gözaltı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyona emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığınca çeşitli illerden 332 ekip, 1375 personel, 1 hava aracı ve 19 dedektör köpeğin katıldı.

Operasyon, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Eskişehir'in de araların da bulunduğu 46 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 1 ton 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 364 şüphelinin yakalandı.

Yerlikaya açıklamasında, "Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar. lkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.