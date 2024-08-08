46 yıl sonra duydu

Kaynak: İHA
46 yıl sonra duydu

İstanbul'da yaşayan 79 yaşındaki Ayhan Kılınçer, 33 yaşında olduğu ameliyat sonrası duyma kaybı yaşadı. Kılınçer, 46 yıl sonra takılan işitme cihazı ile tekrar duymaya başladı. Yaşlı kadının yıllar sonra verdiği tepki yüzleri gülümsetti.

1982 yılında bademcik iltihabı yaşaması üzerine ameliyat olan Ayhan Kılınçer'in, ameliyat sonrası sol kulağında yüzde 80 duyma kaybı oluştu. Kılınçer'in yıllar sonra sağ kulağında da zar erimesi hastalığı sonrası işitme problemi ortaya çıktı.

Uzun yıllar her 2 kulağında işitme kaybı yaşayan yaşlı kadına, Ümraniye Belediyesi'nin sağladığı destek ile yeni işitme cihazı alındı. Kılınçer, 46 yıl sonra kulağına takılan işitme cihazı sonrası tekrar duymaya başladı.

Yıllar sonra tekrar duymaya başlayan Ayhan Kılınçer, “Devamlı ateşleniyordum, bademciklerim şişiyordu. Bademciklerin iltihabı yukarı doğru pompalanmış örs ve çekiç kemiklerini eritti ve beyne yürüdü. Cerrahpaşa Hastanesinde 1982 yılında ameliyat oldum. Ama işitme kaybı sıfırlandı. Sonradan sağ kulakta zar erimesi oluştu" dedi.

Kılınçer "Onda da işitme kaybı başladı. Bu sürekli ilerlerdi. Devamlı yıllar boyunca doktora gittim ama düzelemedim. En sonunda belediyemize ve kaymakamlığımıza müracaat ettim. Hepsine çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Yeniden dünyaya gelmiş gibi hissediyorum” diye konuştu.

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