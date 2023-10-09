464 kaçak göçmen yakalandı: 12 organizatör tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Ege Denizi Sahil Güvenliği Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında 7-8 Eylül tarihleri arasında İzmir'de bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda çeşitli aletler ile birlikte 5 minibüs, 2 otomobil ve bir ticari araçta olmak üzere 464 kaçak göçmen ile yerleri tespit edilen 8'i yabancı uyruklu 19 organizatör şüphelisi yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 4'ünün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.