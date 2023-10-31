48 ilde operasyonu, 50 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 48 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ile mücadele kapsamında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Osmancan Erok KAYNAK: DHA
48 ilde operasyonu, 50 kişi yakalandı

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Bakan Yerlikaya 50 kişinin yakalandığını belirttiği açıklamasında: “Çevrim içi çocuk müstehcenliği ile mücadele kapsamında İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Çevrim içi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile mücadele kapsamında:

Çocuklara ait müstehcen ürünleri “ülkeye sokma”- “çoğaltma”- “satma”-“depolama”-“bulundurma” ve “kullanma” suçlarının önlenmesine yönelik,

İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak olmak üzere 48 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Telegram isimli mesajlaşma uygulaması üzerinden grup kurularak çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu ve çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirildiği tespit edildi.

Operasyon kapsamında 50 şüpheli yakalandı. Tabanca ve çok sayıda dijital materyale el kondu.

Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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