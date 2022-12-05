Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak

Motorine indirim ya da zam yapılırken benzin, benzine de indirim ya da zam yapılırken, motorinin etkilenmediği ülkemizde araç sahipleri ile sürücülerin kafası her geçen gün daha da karışıyor.

Cumartesi günü 1 lira 16 kuruş zam yapılan motorine yarın gece yarısından sonra saatler 24.01'de son dakika değişikliği olmazsa 69 kuruş indirimcik yapılacak.

Zam ya da indirimleri günlük olmasına isyan eden sürücüler "İndirim yapıyoruz diyorlar. 24 saat sonra zammı bindiriyorlar. Nerede kaldı bunun indirimi. Aklımızla dalga geçiyorlar" dediler.

1 lira 16 kuruşluk zamdan sonra İstanbul'un Anadolu Yakası'nda motorinin litresi 23 lira 67 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 23 lira 65 kuruşa, Ankara'da 23 lira 80 kuruşa, İzmir'de ise 23.89 kuruşa yükselmişti.

Zam yapılmayan benzin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 19 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 20 lira 18 kuruşa satılıyor. Benzin Ankara ve İzmir'de ise 20 lira 37 kuruşa depolara dolduruluyor.

69 kuruşluk indirim sonrası İstanbul'un Anadolu Yakası'nda motorinin litresi 22 lira 98 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 22 lira 96 kuruşa, Ankara'da 23 lira 11 kuruşa, İzmir'de ise 23.20 kuruşa düşecek.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.