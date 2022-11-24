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Petrole dünyada indirim bizde zam geliyor. Benzine zam neyin nesi?

Dünyada düşüyor. Bizde indirimcik ya da benzine gelen 55 kuruşluk zam geliyor. Uluslararası piyasalarda 90 doların altına inen Brent petrolün varil fiyatı bugün 84,79 dolara geriledi. Petrol düşüyor ama ülkemizde mazota indirimcik benzine ise 55 kuruşluk zam geliyor.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 11:00
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Benzine zam neyin nesi? Petrole dünyada indirim bizde zam geliyor

Petrole dünyada indirim bizde zam geliyor. Benzine zam neyin nesi?
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Brent petrolün uluslararası piyasalarda çakılması akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi sorusunu gündeme getirmişti ama bizde sadece küçücük indirimcikler geliyor mazota yapıldığı gibi...Ancak benzine yapılan 55 kuruşluk zam bu neyin nesi sorusunu akıllara getirdi. Çünkü petrol fiyatları uluslararası piyasalarda düşüyor. Uluslararası piyasalarda geçen haftayı 90 dolar civarında kapayan brent petrol yeni haftaya düşüşle başlamıştı. Brent petrol sabah saatlerinde 84,79 dolara geriledi. Aynı saatlerde Teksas petrolü WTI ise 80 doların altına düştü, 77,41 dolardan işlem gördü.İşte bu durumda Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının inip, inmeyeceği tartışılmaya başlandı. Çünkü Brent petrol önce 100 doların altına geriledi. Daha sonra ise petrolün varil fiyatı ibreyi daha da aşağılara çevirdi. 90 doların altında işlem gören brent petrol 84 dolara kadar düştü.Fiyatlar gerilemesine rağmen bizde ise sadece indirimciklerle geçiştiriliyor.

Brent petrol 95 dolarken de mazot 24.84 lira satılıyordu. Brent petrol 84 dolara düştü ama mazota sadece 95 kuruşluk indirim geldi.

 

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Mehmet Tok
24.11.2022 11:27
Bütçe açığını kapatmak için akaryakıt zammın dan daha kolay yol var mı ? Milleti resmen göz göre göre soymaya başladılar.  
 
E
24.11.2022 11:10
O kadar bütçe açığı var nasıl kapatacaklar milletin zaten sesi çıkmıyor çıkanı da terörist ilan ediyorlar veriyorlar coşkuyu  
 
Yurttas
24.11.2022 11:09
Susan susturulan ama sessiz bekleyen bir toplum olduğumuzdan dir. Dileriz sesi bir kac ay sonra gür cikar...  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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