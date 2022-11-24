Petrole dünyada indirim bizde zam geliyor. Benzine zam neyin nesi?

Brent petrolün uluslararası piyasalarda çakılması akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi sorusunu gündeme getirmişti ama bizde sadece küçücük indirimcikler geliyor mazota yapıldığı gibi...Ancak benzine yapılan 55 kuruşluk zam bu neyin nesi sorusunu akıllara getirdi. Çünkü petrol fiyatları uluslararası piyasalarda düşüyor. Uluslararası piyasalarda geçen haftayı 90 dolar civarında kapayan brent petrol yeni haftaya düşüşle başlamıştı. Brent petrol sabah saatlerinde 84,79 dolara geriledi. Aynı saatlerde Teksas petrolü WTI ise 80 doların altına düştü, 77,41 dolardan işlem gördü.İşte bu durumda Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının inip, inmeyeceği tartışılmaya başlandı. Çünkü Brent petrol önce 100 doların altına geriledi. Daha sonra ise petrolün varil fiyatı ibreyi daha da aşağılara çevirdi. 90 doların altında işlem gören brent petrol 84 dolara kadar düştü.Fiyatlar gerilemesine rağmen bizde ise sadece indirimciklerle geçiştiriliyor.

Brent petrol 95 dolarken de mazot 24.84 lira satılıyordu. Brent petrol 84 dolara düştü ama mazota sadece 95 kuruşluk indirim geldi.