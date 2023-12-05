48 suçtan aranıyordu ifadesi 5 gün sürdü

Sosyal medyadan dolandırıcılık yaptığı iddia edilen ve 48 ayrı suçtan aranan 21 yaşındaki O.T., Mersin’de jandarma tarafından yakalandı. Şüpheli, 5 gün boyunca Segbis aracılığıyla mahkemelere ifade verdi.

KAYNAK: İHA
48 suçtan aranıyordu ifadesi 5 gün sürdü

İHA'nın haberine göre, olay, Mersin’in Erdemli ilçesindeki Çeşmeli yol uygulama noktasında meydana geldi. Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 aydır aranan O.T.'yi durdurdu.

Şüphelinin, nitelikli dolandırıcılıktan 74, diğer suçlardan ise 48 kaydı olduğu belirlendi. O.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, Segbis ile bağlandığı 48 mahkemede ifade verdi. Bu işlem 5 gün sürdü. O.T., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

O.T.'nin, sosyal medya üzerinden yaklaşık 15’i İstanbul’da olmak üzere 28 ildeki birçok kişiyi dolandırdığı iddia ediliyor. Şüphelinin, yargılanmasına devam edilecek.

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