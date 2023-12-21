48 yıl hapis yatan adamın suçsuz olduğu ortaya çıktı. Dışarı çıktı ama kanserden ölecek

Kaynak: Haber Merkezi
48 yıl hapis yatan adamın suçsuz olduğu ortaya çıktı. Dışarı çıktı ama kanserden ölecek
ABD’de 1974'te işlenen bir cinayet sebebiyle 48 yıl hapis yatan 71 yaşındaki Glynn Simmons'ının suçsuz olduğu ortaya çıktı. Ancak, Simmons'ın karaciğer kanseriyle mücadele ediyor.

ABD'nin Oklahoma eyaletinde 48 yıl, 1 ay, 18 gün hapis yatan Glynn Simmons'ın gerçekte suçsuz olduğu belirlendi. Simmons, ABD tarihinde haksız yere en uzun süre cezaevinde kalan kişi oldu.

Glynn Simmons, Temmuz ayında bir yargıcın yeniden yargılanmasına hükmetmesi sonrası serbest bırakılmıştı.

Pazartesi günü bir bölge savcısı, Simmons'ın yeniden yargılanmasını gerektirecek kanıt olmadığını ifade etmişti.

Ancak Oklahoma Bölge Yargıcı Amy Palumbo, Salı günü suçsuz olduğu yönünde hüküm verdi.

Palumbo, "Bu mahkeme, Bay Simmons'ın mahkum edilmesine ve hapsedilmesine neden olan suçun onun tarafından işlenmediğini açık ve ikna edici delillerle tespit etmiştir" dedi.

Simmons ise mahkemenin kararı sonrası basına yaptığı açıklamada, "Bu, dayanıklılık ve azim konusunda bir derstir. Kimsenin size bunun olamayacağını söylemesine izin vermeyin, çünkü bu gerçekten mümkün olabilir" diye konuştu.

sucsuz-yere-hapis-yatti.jpg

Simmons, Oklahoma City'de alkollü içki satan bir dükkanın soyulması sırasında Carolyn Sue Rogers'ın öldürülmesi sebebiyle yargılandı, Don Roberts'la birlikte 1975'te suçlu bulunarak idam cezasına çarptırıldı.

Cezalar daha sonra müebbet hapis cezasına çevrildi.

Simmons, cinayetin işlendiği esnada eyaleti Louisiana'da olduğunu söylemişti.

Savcıların savunma avukatlarına ellerindeki tüm kanıtları göstermedikleri temmuz ayında ortaya çıkmış, bir görgü tanığının başka şüphelileri de teşhis ettikleri belirlemiş, Simmons'ın cezası iptal edilmişti.

Roberts, 2008'de şartlı tahliye edilmişti.

ABD'nin Oklahoma eyaletinde, yanlış yere hapis yatanlara 175 bin dolara (yaklaşık 5 milyon 98 bin Türk Lirası) kadar tazminat ödenebiliyor.

Halen karaciğer kanseriyle mücadele eden Simmons, yaşam masrafları ve kemoterapi tedavisi için binlerce dolar bağış toplamıştı.

Son Haberler
Büyükekşi'nin ne zaman görevden alınacağını açıkladı. Şerafettin Tilki yazdı Spor
Büyükekşi'nin ne zaman görevden alınacağını açıkladı. Şerafettin Tilki yazdı
Çocuklardaki ölümcül tehlike ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Çocuklardaki ölümcül tehlike ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Brent petrolün varil fiyatı 79,67 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 79,67 dolar
Türk Eczacılar Birliği Başkanı’ndan kritik açıklama: “İlaç yokluklarının sorumlusu eczacılar değildir” Gündem
Türk Eczacılar Birliği Başkanı’ndan kritik açıklama: “İlaç yokluklarının sorumlusu eczacılar değildir”
Abromoviç İstanbul’da kebap ve kanat yedi 85 bin TL hesap ödeyip 175 bin TL bahşiş dağıttı Dünya
Abromoviç İstanbul’da kebap ve kanat yedi 85 bin TL hesap ödeyip 175 bin TL bahşiş dağıttı
Türk Hava Yolları 11 seferini iptal etti Gündem
Türk Hava Yolları 11 seferini iptal etti
“Evlatlıkla evlenilebilir” demişti, Erdoğan’ın elinden bilim ödülü aldı Gündem
“Evlatlıkla evlenilebilir” demişti, Erdoğan’ın elinden bilim ödülü aldı