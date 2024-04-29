İspanya Başbakanı istifa etmeyecek

Kaynak: Haber Merkezi
İspanya Başbakanı istifa etmeyecek
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, katıldığı bir televizyon programında muhalefetin istifa davetine olumlu bakmadığını, eskisinden de daha fazla çalışarak İspanya halkına hizmet edeceğini söyledi.

Son zamanlarda eşi Begoña Gómez'e yönelik yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Sanchez, eşine yöneltilen suçlamaların tamamen asılsız olduğunu söyleyerek reddeti. Ailesine ve kendisine yönelik yaklaşık 10 yıldır devam ettirilen kirli bir propaganda olduğunu belirten Sanchez, muhalefeti küçük işlerle uğraşmakla suçladı.

Televizyonda yaptığı konuşmada kendisi ve ailesi hakkında çıkan bütün iftiralarla hukuki yollardan mücadele edeceğini belirten Sanchez, 2018 yılından itibaren sürdürdüğü başkanlıktan çekilmesi halinde İspanya'nın istikrarını kaybedeceğini iddia etti.

Aynı zamanda İspanya Sosyalist İşçi Partisi'nin lideri olan Pedro Sanchez, hiç olmadığı kadar hırsı olduğunu ve İspanya için elinden gelenin en iyisini yapmak için gece gündüz çalışacağının sözünü verdi.

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