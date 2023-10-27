48V hibrit teknolojili Peugeot 3008 ve 5008 Türkiye’de!

Yeniçağ - Ercan KARACA

Peugeot 3008 GT 1.2 HYBRID 136 HP e-DCS6’nın başlangıç fiyatı 2.196.000 TL olarak belirlenirken, Peugeot 5008 GT 1.2 HYBRID 136 HP e-DCS6’nın fiyatı ise 2.426.500 TL’den başlıyor. Sadece GT donanımıyla satışa sunulan 3008 ve 5008’in 48V hibrit teknolojili versiyonları, dizel motora sahip GT donanımlarıyla eş donanımlara sahipler. İlk defa 3008 ve 5008’de sunulan yeni nesil 136 HP’lik PureTech benzinli motor, elektromotor ve yeni e-DCS6 şanzımanı barındıran yeni hibrit teknolojisi ile daha fazla sürüş keyfi ve daha düşük tüketime odaklanılıyor. PEUGEOT 3008 ve 5008, hibrit motoru sayesinde, şehir içi sürüşlerinde, sürüş süresinin yarısından fazlasını 0 emisyonlu elektrik modunda da geçirebiliyor.

Stellantis tarafından tasarlanan ve yakın dönemde pek çok modelde kullanılmaya başlanması beklenen yeni hibrit sistemi de içeren yeni elektrikli çözümler ilk olarak, Sochaux Fabrikası’nda üretilen PEUGEOT 3008 ve 5008’de sunuluyor. PEUGEOT 48V HYBRID sistemi, yeni nesil 136 HP PureTech benzinli motor, bir elektromotor ve yeni, 6 ileri yağ soğutmalı çift kavramalı elektrikli bir şanzımandan oluşuyor. Sürüş sırasında şarj olan bataryasıyla bu teknoloji, düşük motor devirlerinde ekstra tork sağlıyor ve yakıt tüketimini yüzde 15’e kadar azaltıyor (3008’de 126 gr CO2/km’den itibaren ve 5008’de 128 gr CO2/km’den itibaren). Böylece hibrit sistemle donatılan C-SUV segmentinde, şehir içi sürüşlerinde, sürüş süresinin yarısından fazlası 0 emisyonlu elektrik modunda geçirebiliyor.

YÜZDE YÜZ ELEKTRİKLİ MOTOR

Yeni teknolojide sürücü, PEUGEOT i-Cockpit® dijital gösterge üzerinden sürüş sırasında enerji geçişlerini (ECO-POWER-CHARGE) görebiliyor. Günlük sürüşte, içten yanmalı ve elektromotorlar, enerji tüketimini optimize etmek için birlikte veya ayrı ayrı çalışıyor. Anlık hızlanma sırasında elektromotor, düşük devirlerde benzinli motora ek tork sağlıyor. Yavaşlama sırasında benzinli motor stop ediyor ve elektromotor, 48V bataryayı şarj etmek için bir jeneratör olarak çalışıyor. Araç, şehir içindeki kısa mesafelerde ve manevra yaparken sadece %100 elektrikli motor ile hareket ediyor.

YÜZDE 15 DAHA AZ YAKIT TÜKETİYOR

Yeni teknoloji ile yüzde 15’e kadar daha düşük yakıt tüketimi, 3008’de 126 gr CO2/km ve 5008’de 128 gr CO2/km salınım verilerine ulaşılabiliyor. Söz konusu hibrit motor seçeneğine sahip C segmentindeki bir SUV, benzer özelliklere sahip, elektrikli olmayan bir benzinli motorla karşılaştırıldığında, yaklaşık 1.0 lt/100 km’ye varan (WLTP birleşik tüketim) ortalama yakıt tasarrufu sağlıyor.

Bu tasarruf, temel olarak şehir içinde 2.5 lt/100 km’ye varan ve yolda 0.7 lt/100 km’ye varan avantaj sağlarken otoyol tüketimleri aynı kalıyor. Bu performans, 3008 ve 5008 modellerinin CO2 emisyonlarında (WLTP döngüsüne göre) ortalama 20 gr/km’lik bir azalma anlamına geliyor. Hibrit sistem, bataryanın şarjı uygun olduğunda tamamen elektrikli sürüşü, manevra yapmayı (Örneğin park etme) ve düşük hızda ilerlemeyi mümkün kılıyor. Hibrit teknolojisi ile şehir içi sürüşlerinde sürüş süresinin yarısından fazlasını 0 emisyon ve %100 elektrikli sürüş imkanı sağlıyor. Daha yüksek hızlarda (145 km/s’ye kadar), sürücü sabit bir hızda ayağını gaz pedalından çektiğinde veya yavaşlarken içten yanmalı motor stop ediyor. Sürücünün düşük devirlerdeki hızlanma isteklerinde, elektromotor, turbonun tepki süresini telafi eden ek bir tork sağlıyor. Bu, vites küçültmenin de önüne geçiyor ve daha fazla sürüş konforu ile dinamizm sağlıyor.