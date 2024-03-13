490 yıllık cami tahrip edildi

Kaynak: İHA
490 yıllık cami tahrip edildi
Tokat’ta 490 yıl boyunca her türlü badireye göğüs geren Sinanpaşa Cami iş bilmezlerin elinde heder oldu.

Sinanpaşa Camii, yıllara meydan okusa da vandallara direnemedi. Tarihi caminin kubbesinin dış kısmı çimento kullanılarak tahrip edildi.
Tokat'ın Pazar ilçesinde 1534 yılında yapılan ve o günden bugüne cami işlevinde kullanılan kadar ayakta Sinanpaşa Cami, vandalların elinde tarihi görüntüsünü yitirdi.

490 yıl boyunca dimdik ayakta duran ve kim tarafından inşa edildiği bilinmeyen caminin kubbesinin dış kısmı çimento ile onarılmaya çalışıldı. Caminin dış yüzeyinde oluşan tahribat Tokatlıların tepkisini çekti.

aw161607-01.jpg

aw161607-08.jpg

aw161607-09.jpg

aw161607-10.jpg

aw161607-03.jpg

aw161607-04.jpg

aw161607-05.jpg

aw161607-06.jpg

Son Haberler
Nuri Bilge Ceylan'a şok! Ferhat Göçer'in şarkısı izinsiz kullanılmış Magazin
Nuri Bilge Ceylan'a şok! Ferhat Göçer'in şarkısı izinsiz kullanılmış
İktidarsızlığı önlüyor cinsel arzuları artırıyor. Kemik sağlığına birebir. Her gün bir kaşık yenmesi yetiyor Şifalı Bitkiler
İktidarsızlığı önlüyor cinsel arzuları artırıyor. Kemik sağlığına birebir. Her gün bir kaşık yenmesi yetiyor
İş Bankası temettü kararını açıkladı Ekonomi
İş Bankası temettü kararını açıkladı
Doğu Akdeniz'de deprem Gündem
Doğu Akdeniz'de deprem
Ali Koç 'Galatasaray beka sorunudur' Spor
Ali Koç 'Galatasaray beka sorunudur'
Biga'yı önce hortum sonra dolu vurdu Gündem
Biga'yı önce hortum sonra dolu vurdu
Son dakika.. Kedi katili tutuklanmadı Gündem
Son dakika.. Kedi katili tutuklanmadı