490 yıllık cami tahrip edildi

Sinanpaşa Camii, yıllara meydan okusa da vandallara direnemedi. Tarihi caminin kubbesinin dış kısmı çimento kullanılarak tahrip edildi.

Tokat'ın Pazar ilçesinde 1534 yılında yapılan ve o günden bugüne cami işlevinde kullanılan kadar ayakta Sinanpaşa Cami, vandalların elinde tarihi görüntüsünü yitirdi.

490 yıl boyunca dimdik ayakta duran ve kim tarafından inşa edildiği bilinmeyen caminin kubbesinin dış kısmı çimento ile onarılmaya çalışıldı. Caminin dış yüzeyinde oluşan tahribat Tokatlıların tepkisini çekti.