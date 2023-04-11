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Dina’nın ölümünde 4'üncü kez gözaltına alınmıştı. Tutuklandı

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nun (17) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 3 kez gözaltına alınıp, savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği ve mahkemenin 3 kez serbest bıraktığı Dursun Acar, 4'üncü kez sevk edildiği mahkemece kuvvetli suç şüphesi sebebiyle tutuklandı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 10:22
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4'üncü kez gözaltına alınmıştı. Tutuklandı

Dina’nın ölümünde 4'üncü kez gözaltına alınmıştı. Tutuklandı
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DHA’nın haberine göre, Ibouanga’nun Filyos Çayı'nda 26 Mart'ta cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Dinabongho'nun ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3'ü yabancı, 8 kişi, farklı zamanlarda gözaltına alındı.

Şüphelilerden 5'i savcılık ifadesinin ardından, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dina'nın ölümünden önce otomobiline bindiği Dursun Acar da geçtiğimiz hafta içinde 3 kez gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılık tarafından tutuklama talebiyle 3 kez mahkemeye sevk edilen Dursun Acar mahkeme tarafından 3'ünde de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4'ÜNCÜ KEZ GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI

Dursun Acar'ın yeniden serbest kalmasına Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Dursun Acar, itiraz üzerine savcılığın talimatıyla polis tarafından 4'üncü kez gözaltına alındı. Olayla ilgili yeni bir delil bulunduğu iddia edilirken, Dursun Acar'ın sevk edildiği mahkemece tutuklandığı bildirildi.

'BEN YAPMADIM'

'Kuvvetli suç şüphesi' sebebiyle tutuklanan Dursun Acar, sağlık kontrolü için polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Acar, hastaneye girdiği sırada gazetecilerin, "Siz mi yaptınız?", "Siz mi öldürdünüz?" sorusuna, "Ben yapmadım. Ben mağdur diye arabaya aldım arabadan indi. Başka bir şey yok. Ben öldürmedim" diye cevap verdi. Hastane çıkışında ise gazetecilerin, "Dina'yı neden arabanıza aldınız? " sorusuna "Yaralı bir kız arabanın önüne atladığı için aldım. Hastaneye götürmek için aldım" yanıtını verdi.

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