ABD’den Ukrayna’ya milyonlarca dolarlık yeni yardım

ABD, Rusya ile savaşta olan Ukrayna’ya desteğin devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya’nın saldırganlığına karşı ülkelerini savunan Ukrayna’yı destek olmak amacıyla 400 milyon dolarlık yeni silah ve teçhizat yardımı yapıldığı bildirildi. Patriot hava savunma sistemleri ile karadan havaya füze sistemlerinin yer aldığı pakette, Stinger uçaksavar sistemleri, yüksek mobiliteli topçu roket sistemleri, zırhlı araçlar, tank ve silah mühimmatı ile çok sayıda askeri teçhizatı kapsadı.

“ABD, UKRAYNA'NIN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEKTİR"

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın da açıkça ifade ettiği gibi, ABD ve oluşturduğu uluslararası koalisyon, özgürlüğünü savunan Ukrayna'nın yanında yer almaya devam edileceği açıklandı.