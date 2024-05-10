İstanbul'da trafiğe atlarla çıktılar

Kaynak: İHA
İstanbul'da trafiğe atlarla çıktılar
Başakşehir'de trafiğe açık caddede grup halinde atlarla dolaştılar.

Ziya Gökalp Mahallesi İstiklal Caddesi'nde, cadde ortasında atlarla dolaşan bir grup, bölgedeki vatandaşları şaşkına çevirdi. Atlarla seyahat eden grup, trafiğin arasında ilerlerken çevredeki insanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, atların trafikte rahatça ilerlediği, bazılarında ise iki kişinin bindiği görüldü. Ancak, gruba ait bir atın başı boş bir şekilde koşarak trafiği tehlikeye attığı anlar da kameralara yansıdı. Bu olay, bölgedeki vatandaşlar arasında hayretle karşılandı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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