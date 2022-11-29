5 Aralık'ta mücadele başlıyor. 'Madenci işini geri alacak!'

Umut Sendikası (Umut-Sen), Bağımsız Maden-İş öncülüğünde işçilerin Özyeğin Fiba Holding'e bağlı Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik’ten işten çıkarılan arkadaşları için direnişe başlayacağını duyurdu.

Ayrıca, söz konusu Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yöneticileri yarın TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu toplantısına katılacak.

Umut-Sen, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu açıklamayı yaptı:

“Bağımsız Maden-İş önderliğinde işçiler, Özyeğin Fiba Holding'e bağlı Polyak madencilikte haksız bir şekilde işten çıkarılan arkadaşları için direnişe başlıyor. Gücümüz birlikteliğimizden gelir. Madenci işini geri alacak!”

“BİZ BURADA EMEĞİMİZE, EKMEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ VE SAHİP ÇIKMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ”

Umut-Sen’in yaptığı videolu paylaşımda bir işçi şunları söyledi:

“Burada yapılan haksız ve hukuksuz bir işlem var. Biz sendikayla beraber 20 gün önce mutabakata varmıştık ama burada yapılan işlemin kesinlikle kanunla, hukukla, işledikleri disiplin kurulu ile hiçbir alakası yoktur. Yaptıkları işlem tamamen hukuksuzdur. Bizler burada mağduriyeti gidermeleri için elimizden geleni en iyi şekilde yolunu açtık ve kapatmamaya da devam ediyoruz. Diyaloglarımız her zaman bizim için önemli. Bu konuda her türlü şeyi yaptık ama maalesef Polyak yönetimi bize bu yolu kesinlikle kapattı. Hiçbir şekilde bizleri dinlemiyor. Kulaklarını tıkadılar.

Bizler burada sadece kendimizin değil, sendikamızın bütün üyelerinin haklarını savunmak için buradayız. Bir tane üyemiz bizim için daha önemli. Bir üye demek hepimiz için aynı şey demektir. Burada yapılan haksız ve hukuksuz işlemi kesinlikle kabul etmiyoruz. Bütün üyelerimizin de arkasındayız. Biz burada emeğimize, ekmeğimize sahip çıkıyoruz ve sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Burada yapılan işlemin hukuka aykırı olduğunu biliyoruz. Artık bunu sonlandırmalarını, işimize geri dönmek istiyoruz.”

“SENDİKAL BASKI VE MOBBİNG UYGULAMALARI SONRASINDA SENDİKAMIZLA VARILAN MUTABAKATA RAĞMEN HUKUKSUZ OLARAK İŞTEN ATILAN ÜYEMİZ İÇİN DİRENİŞE BAŞLADIK”

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır da konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Özyeğin Holding/Fiba Enerji'ye bağlı Polyak Madencilik'ten sendikal baskı ve mobbing uygulamaları sonrasında sendikamızla varılan mutabakata rağmen hukuksuz olarak işten atılan üyemiz için üye ve kurul toplantılarında alınan karar gereği bu direnişe başladık.

Şirket yetkililerine defaten iletmemize rağmen direniş kararı sendikamıza ait değil bizzat üyemizin işten çıkış bildirimini gerçekleştiren Polyak yönetimine aittir. Uyarımız belli ki ciddiye alınmamış, sendikamızın kararlılığı sınanmaya çalışılmıştır.

Sendikamızın benimsemiş olduğu sendikal faaliyet yöntemi, iletişim kanallarının kapandığı, barışçıl çözümler bulunamadığı takdirde yapılmış olan hukuka ve iş yeri barışına aykırı davranışa karşı fiili, meşru ve hukuki her yolun denenmesidir. Şirket tarafından alınan bu tutum ile sendikamızı başta işyeri önü olmak üzere, Polyak şirketinin bağlı olduğu Fiba Holding'in tüm iş yerleri önünde, Özyeğinlere ait her alanda basın açıklamasına ve eylemler yapmaya mecbur bırakmıştır.

Netice olarak Polyak yetkilileri kişisel husumetlerini şirket tutumu olarak uygulayıp işyerinde ne işverenliğin ne işçilerin ne de sendikanın yararına olacak bir eylem sürecini zorunlu kılmıştır. Sendikamız bu kişiselleştirilmiş sürecin son bulmasını, tüm taraflar adına daha olumlu sonuçlar verecek çözümler uygulanmasını talep etmektedir.

“5 ARALIK PAZARTESİ SABAHI İTİBARİYLE GECELİ GÜNDÜZLÜ DİRENİŞE BAŞLANACAK”

28 Kasım Pazartesi gününden itibaren olmak üzere 5 Aralık Pazartesi gününe kadar Polyak Madencilik önünde öğlen vardiyası girişi, gündüz çıkış vardiyaları süresince bekleme eyleme yapılacaktır. Bu ilk haftayı kapsayacak görece pasif direniş süresince diyalog yoluyla çözüm aranmaya devam edilecektir.

Bir sonraki hafta 5 Aralık Pazartesi sabahı itibariyle geceli gündüzlü direnişe başlanacak. Direniş eş zamanlı olmak üzere Özyeğin Holding, Fiba Enerji, Özyeğin Üniversitesi, Özyeğinlerin vakıf binaları ve ikametleri önüne taşınacak haksız hukuksuz işten atma uygulaması sona erinceye kadar fiili meşru her türlü direniş yöntemi hayata geçirilecektir.

Üreten Biziz Yöneten de Biz Olacağız. Direne Direne Kazanacağız. Ya Saygın Bir Uzlaşma Ya Da Tavizsiz Direniş.” (ANKA)