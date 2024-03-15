5 bankadan faizsiz kredi hamlesi. Duyan oraya koşuyor

5 bankadan faizsiz kredi hamlesi. Duyan oraya koşuyor
Kaynak: Haber Merkezi
Geçim derdine düşen vatandaş nakit sıkıntısını giderebilmek için son çare olarak bankaların yolunu tutuyor. 5 faklı banka ise faizsiz kredi kampanyasıyla dikkat çekti.
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5 bankadan faizsiz kredi hamlesi. Duyan oraya koşuyor 1

Ekonomideki sorunlar her gün zam olarak vatandaşın karşısına çıkarken işin içinden çıkmayan vatandaş ise çözümü kredilerle nakit sıkıntısını gidermekte buluyor.

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5 bankadan faizsiz kredi hamlesi. Duyan oraya koşuyor 2

Öte yandan kredilerle faiz oranlarının yükselmesinin yanı sıra, kredi kartlarındaki nakit çekimi taksit sayısı da 3’e düşürüldü.

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5 bankadan faizsiz kredi hamlesi. Duyan oraya koşuyor 3

Çekilen kredi oranları her geçen gün artarken 5 bankadan faizsiz kredi hamlesi geldi.

İşte o bankalar:

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5 bankadan faizsiz kredi hamlesi. Duyan oraya koşuyor 4

ENPARA

Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 10 bin TL kredi veriyor. Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL.

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5 bankadan faizsiz kredi hamlesi. Duyan oraya koşuyor 5

QNB FİNANSBANK

Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi veriyor. Kredi tutarı 10 bin TL, 6 ay vadede aylık ödeme tutarı: 1.666,67 TL.

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5 bankadan faizsiz kredi hamlesi. Duyan oraya koşuyor 6

İŞ BANKASI

11.03.2024 – 31.03.2024 tarihleri arasında İş Bankası müşterisi olanlara 30 bin TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans imkânı sunuluyor. Eğer vade 3 aydan fazla olursa ve kredi tutarı 30 bin TL’nin üzerine çıkarsa faiz uygulanıyor.

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5 bankadan faizsiz kredi hamlesi. Duyan oraya koşuyor 7

AKBANK

22 Ocak 2024 – 15 Mart 2024 tarihleri arasında Akbank müşterisi olanlara %0 faizle 10.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 20.000 TL 6 ay vadeli taksitli avans imkânı sunuluyor.

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5 bankadan faizsiz kredi hamlesi. Duyan oraya koşuyor 8

DENİZBANK

16.02.2024 - 22.03.2024 tarihleri arasında Denizbank müşterisi olanlara 6 ay vadeli 20 bin TL faizsiz kredi ve 10.000 TL'ye varan taksitli nakit kampanya sunuluyor. 20 bin TL, 6 ay vadeli kredinin aylık geri ödemesi ise 3,333.33 TL.

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