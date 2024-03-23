5 bin 400 dolar için katliam yaptı. Teröristin kan donduran ifadeleri

RIA Novosti Haber Ajansı, Crocus Belediye Binası'nda terör saldırısı düzenlediği şüphesiyle gözaltına alınan kişinin, 4 Mart'ta Türkiye'den uçtuğunu belirterek, sorgulama videosunun Rossiya Segodnya medya grubu ve RT TV kanalı Margarita Simonyan tarafından yayınlandığını ifade etti.

BİR MİLYON RUBLE TEKLİF ETTİLER

Videoda tutuklu şüpheli, azmettiricinin bir ay önce Telegram aracılığıyla kendisiyle iletişime geçtiğini ve silah sağladığını söyledi. Kendisine salondaki tüm insanları öldürme görevi verildiğini ve bunun için yaklaşık 500 bin ruble (5.400 dolar) teklif edildiğini belirten sanık, suçu bir "vaizin asistanı" ile konuştuktan sonra işlediğini söyledi.

Simonyan, terör saldırısında başka bir şüphelinin sorgulandığını gösteren bir video daha yayınladı. Paylaşımında, "Ve işte hortlakların lideri. Bunu henüz görmediniz," diye yazdı

Daha sonra Telegram kanallarında üçüncü bir şüphelinin sorgusunun videosu yayınlandı.

Şüpheliye Rus dilinde, "Kendisinin ve suç ortaklarının silahlarını nereden buldukları sorulduğunda, terörist Bryansk bölgesine makineli tüfekler olmadan geldiklerini belirtti.

133 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Cuma akşamı, Krasnogorsk'taki Crocus Belediye Binası'nda "Piknik" grubunun bir konserinin gerçekleşmesi gerekiyordu. Ancak dünyayı sarsan bir terör olayı gerçekleşti. Olaya tanık olan bir RIA Novosti muhabirine göre, kamuflajlı ve maskesiz en az üç adam tezgahların arasından salona girdi. Suçlular insanları yakın mesafeden vurdu ve ayrıca yangın bombaları attı. Son verilere göre 133 kişi hayatını kaybetti.