5 bin elektronik sigara imha edildi

Polis tarafından uzun süreli takip sonucunda yürütülen operasyon kapsamında gerçekleştirilen baskında 5 bin adet hazır ürün, 235 litre gliserin ve propilen glikol ile aroma maddeleri ve üretim makineleri ele geçirildi.

Kazakistan medyasında yer alan haberlere göre atölye, ayda yedi ila on bin arasında elektronik sigara üretiyor ve ürünleri ülke çapında satıyordu.

Kaçak üretimin gerçekleştirildiği atölyenin sahibi hapse gönderilirken ele geçirilen tüm ürünler ve üretim araçları imha edildi.

Elektronik sigaralar 20 Haziran'da Kazakistan'da yasaklanmıştı.