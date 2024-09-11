5 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Kaynak: İHA
5 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışmada Bingöl'de 5 bin 162 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik yürüttüğü operasyonlarda 5 bin 162 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, Karlıova ilçesi Hasanova köyü ve Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yasa dışı kenevir ekimlerine karşı önemli bir operasyon gerçekleştirildiği vurgulandı. Ele geçirilen kenevir bitkileriyle ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandığı belirtildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ile mücadelede halkın desteğiyle çalışmalarına devam edeceğini duyurdu. Kamuoyuna saygı ile duyurulan bu gelişme, yerel güvenlik ve adalet uygulamalarının uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını ortaya koyuyor.

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