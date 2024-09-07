5 bin metrelik hayalet ağ ele geçirildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, amatör balıkçı Ahmet Fikret Tamsezer’in kaçak ağlar hakkında yaptığı ihbar üzerine harekete geçti.

Tamsezer, Beyler Barajı’nda balık avlarken barajın farklı bölgelerinde kaçak ağları fark etti ve durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbarın ardından Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, barajda kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Gün boyu süren operasyon sonucunda, 5 bin metre uzunluğundaki hayalet ağ barajdan çıkarıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bilerek ya da kaybolarak suya bırakılan hayalet ağların ekosistem üzerinde büyük tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi. Bu ağların balık ölümlerine, balık popülasyonunda azalmaya ve doğal dengenin bozulmasına neden olduğu ifade edildi.

Amatör balıkçı Ahmet Fikret Tamsezer, “Devrekani Beyler Barajı’nda 5 bin metre uzunluğunda misina ağı topladık. Bu ağlar, 'S' şeklinde geniş bir alana yayılmıştı. Yaklaşık bin kilogram balığı tekrar baraja saldık. Kaçak avcılıkla mücadele için tüm doğasever balıkçıların desteğine ihtiyacımız var” dedi.