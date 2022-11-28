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5 bin yıllık terapi yöntemi şifa saçıyor

Kış aylarının gelmesiyle birlikte insanlarda oluşan yorgunluk, kas ağrıları ve kas spazmlarının giderilmesi için 5 bin yıllık volkanik taşlarla uygulanan terapi yöntemi şifa dağıtıyor.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 13:51
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5 bin yıllık terapi yöntemi volkanik taşlarla şifa saçıyor. Daha çok kış aylarında oluşan kas ağrılarınıza veda edeceksiniz

5 bin yıllık terapi yöntemi şifa saçıyor
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İHA’nın haberine göre; Diyarbakır’da bir otelin SPA merkezinde, daha çok kış aylarında oluşan kas ve fibromiyalaji rahatsızlıklarında önemli rol oynayan doğal terapiler kış aylarına girilmesiyle birlikte daha çok tercih edilmeye başlandı.

Dr. Muhsin Duran, kış aylarında kas ağrılarının artmasıyla birlikte ağrıların giderilmesi için uygulanan şifalı volkanik taşların belli bir ısıda ısıtılıp terapistler tarafından danışanlara uygulandığını belirterek şunları ifade etti:

“Malumunuz kış aylarına girmiş bulunmaktayız. Kış aylarında insanların özellikle kaslarındaki ağrıları artmaktadır. Bununla ilgili şifalı taş dediğimiz volkanik taşlar, belli bir ısıda ısıtılıp terapistlerimiz tarafından danışanlarımıza uygulanmaktadır. Bu şekilde şikayeti olan müşterilerimizin ağrıları giderilmektedir. Gayet de verimli sonuçlar alıyoruz. Kas ağrıları, kas spazmları, fibromiyalji gibi rahatsızlıklarda çok önemli neticeler alınmaktadır. Danışanlarımız uygulanan terapi sonrası çok memnun kalıyorlar. Merkezimizden güler yüzle çıkmaktadırlar. Danışanlarımız, bize başvurduklarında ağrılı ve sancılı halde gelip mutlu bir şekilde çıkmaktadırlar. Kişinin durumuna göre 3-5 seans aralığında terapistlerimiz tarafından danışanlarımıza uygulanmaktadır. Bölgemizde böyle doğal terapiye büyük bir talep var. Doğal yol ile terapi yönteminde kullandığımız teknikler, fizyoterapistlerimizin kendi geliştirdikleri el teknikleriyle yapılmaktadır”

5 BİN YILLIK DOĞAL YÖNTEM

Volkanik taşlarla uygulanan doğal yöntemin 5 bin yıllık bir terapi olduğuna değinen Dr. Duran şunları ifade etti:

“Bu yöntem çok eski bir yöntem olmakla beraber 5 bin yıla dayanmakta ve hipokrat zamanına kadar gitmektedir. İnsanlarımız bunun yeni farkına varıyor. Uzak Doğu ülkelerinde bu tedavi yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ülkemizin de belli yerlerinde şuan yoğun bir şekilde kullanılıyor. Doğu bölgelerinde bizler bu hizmeti yeni vermeye başladık. Taş terapilerimiz yaklaşık bir saat sürmektedir. Volkanik taşların terapisi hem kış aylarında hem de yaz aylarında yapılabilir. Ama ihtiyaca göre kış aylarında daha yoğun talep edilmektedir”

Açılışta konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, “Biz kentimizin sanayide gelişmesini önemseyip çalışıyoruz ama sanayide gelişmek tek başına olmadığını da çok iyi biliyoruz. Buraya gelecek olan özellikle beyaz yakalıların ailelerinin ve çocuklarının daha nitelikli oteller, okullar ve güzellik merkezleri gibi alanların olması ister istemez beşeri sermaye dediğimiz insanların da kentimizde sürekli kalmasına neden olacaktır” söyledi.

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﻿5 bin yıllık terapi yöntemi şifa saçıyor
﻿5 bin yıllık terapi yöntemi şifa saçıyor
﻿5 bin yıllık terapi yöntemi şifa saçıyor
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