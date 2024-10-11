5 dakikada kırmızı kart gördü

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nden Muhammed Aybar, Ziraat Türkiye Kupası maçında oyuna girdikten 5 dakika içerisinde kırmızı kart gördü.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Kademe maçında Erciyes 38 FK ile Orduspor 1967 karşılaştı. RHG Enertürk Enerji stadında oynanan ve normal süresi 1-1 sona eren maçın 113. dakikasında Ziyahan Erbaşı ile yer değişen Muhammed Aybar, 5 dakika sonrasında kırmızı kart gördü.

Dakikalar 115'i gösterirken saha içerisinde yaşanan tartışmalara dahil olan Muhammed Aybar, hakem Berat Buğra Çelik tarafından 118. dakikada kırmızı kart ile cezalandırıldı.