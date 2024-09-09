5. Dünya Göçebe Oyunları Kazakistan’da başladı: Türk Dünyası Spor Bakanları bir araya geldi

Toplantıda konuşan Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Göçebe Oyunları’nın artık uluslararası spor dünyasında önemli bir marka haline geldiğini vurgulayarak, "Bu organizasyon sadece bir oyun değil, ecdadımızın bize bıraktığı bir mirastır" dedi.

Bak, gençleri dijital bağımlılık ve zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak için sporun önemine de dikkat çekti. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bu organizasyonda yer alması gerektiğini belirterek, "Kıbrıs Türklerinin de masamızda olması çok önemli" ifadesini kullandı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu'ndan Küresel Vizyon

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise, Göçebe Oyunları’nın dünya genelinde daha fazla tanınması için 2015'ten bu yana çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Oyunları, 4 yılda bir küresel çapta daha kapsamlı hale getirmek için planlamaların sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, organizasyonun dünya genelinde en büyük "geleneksel spor etkinliği" olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Büyük Bozkır’da Buluşma: 5. Dünya Göçebe Oyunları

Kazakistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen ve 90 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katıldığı 5. Dünya Göçebe Oyunları, “Ulu Dala Dübiri” (Büyük Bozkırda Buluşma) sloganıyla 13 Eylül'e kadar devam edecek. İlk kez bir başkentte gerçekleştirilen bu büyük organizasyon, geleneksel sporların adeta bir olimpiyatı niteliğinde. At üstünde oynanan oyunlar, okçuluk, dövüş sanatları ve kuş avcılığı gibi 21 farklı geleneksel spor dalında düzenlenen müsabakalarla oyunlar, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Astana’ya bu etkinlik için 100 binden fazla turistin gelmesi bekleniyor.