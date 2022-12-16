Liverpool Milan'ı farklı yendi

İngiltere ekibi Liverpool, hazırlık maçında İtalya takımı Milan ile mücadele etti. Liverpool, Milan'ı 4-1 mağlup etti.

Liverpool mücadeleye C. Kelleher, J. Milner, Matip, Gomez, Robertson, Elliot, Bajcetic, Thiago Alcantara, M.Salah, Roberto Firmino ve A. Chamberlain 11'i ile çıktı.

Milan ise Mirante, Kalulu, Thiaw, Gabbia, Pobega, Tonali, Krunic, A.Saelemaekers, Adli, Rebic ve Lazetic 11'i ile çıktı.

Liverpool'un gollerini 5.dakikada Mohamed Salah, 41.dakikada Thiago Alcantara, 82 ve 88.dakikada Darwin Nunez kaydetti.

Milan'ın tek golü ise 29.dakikada Alexis Saelemaekers'ten geldi.