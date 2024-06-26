5 gün sonra 5 uygulama başlıyor! 85 milyon vatandaşı etkileyecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Ümit Karadağ
5 gün sonra 5 uygulama başlıyor! 85 milyon vatandaşı etkileyecek

1 Temmuz 2024 itibariyle birçok yeni düzenleme hayata geçecek. İşte Temmuz ayıyla birlikte 85 milyon vatandaşı ilgilendiren 5 önemli değişiklik…

KİRA ZAMLARI

Konut kira fiyatlarındaki artışta yüzde 25 sınırı kaldırılacak ve artışlar yeniden 12 aylık TÜFE oranına göre belirlenecek.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAMMI

16 milyondan fazla emekli ve 4 milyondan fazla memur için maaş zammı dönemi başlıyor. Haziran ayı enflasyonu ile 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurların maaşı belli olacak. Memur ve memur emeklileri için yüzde 10 toplu sözleşme zammı dahil oranın yüzde 20 seviyelerinde açıklanması bekleniyor.

65 YAŞ VE ENGELLİ AYLIKLARI

SGK’dan emekliliği bulunmayan 65 yaş, engelli aylıkları ve sosyal yardımlar da memur zammı ile değişecek. Yüzde 20’lik zam sonrasında bu ödemeler artacak.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES)

Kısmi ödeme dönemi başlayacak. Katılımcılar BES hesaplarında biriken devlet katkısı dahil tutarları evlilik, konut alımı ve doğal afet halleri kapsamında başvuruda bulunarak alabilecek.

VERGİ PAKETİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vergi paketi en geç Temmuz ayında yasalaşacak. Pakette, başta ÖTV olmak üzere birçok vergi kaleminde artış ve yeniden düzenlemeler öngörülüyor.

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