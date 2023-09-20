5 gündür aranan şehit babası ormanda ölü bulundu

Edirne'nin Keşan ilçesinde 5 gün önce kaybolan 73 yaşındaki şehit babası ormanlık alanda ölü bulundu.

KAYNAK: AA
5 gündür aranan şehit babası ormanda ölü bulundu

Yenimescit Mahallesi Şehit Piyade Er Hakan Korkmaz Caddesi'ndeki evinden 5 gün önce ayrılan Dursun Korkmaz'dan haber alamayan yakınları polisi aradı.

Kayıp ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Polis ekipleri Korkmaz'ı, Beyendik kavşağındaki ormanlık alanda ölü buldu.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Korkmaz'ın cenazesi Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arama çalışmalarına katılan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da olay yerine gelen Korkmaz'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1996'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Piyade Er Hakan Korkmaz'ın babası olduğu anlaşılan Korkmaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Haberler
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonunda çatışma. 1 şehit, 2 asker de yaralandı
Adana'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Adana'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Yaşlı adam karavanda ölü bulundu
Yaşlı adam karavanda ölü bulundu
Elleri arkadan bağlı halde ölü bulundu
Elleri arkadan bağlı halde ölü bulundu
Şehit öğretmenin babası ve annesinden 3 gün arayla acı haber
Şehit öğretmenin babası ve annesinden 3 gün arayla acı haber
Öne Çıkanlar
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Son Haberler
Ayşenur Arslan'ın yaptığı yorum Azerbaycanlı gazeteciyi kızdırdı Güncel
Ayşenur Arslan'ın yaptığı yorum Azerbaycanlı gazeteciyi kızdırdı
Böyle insanlar kaldı mı? Tuvalette bulduğu 7 milyon lirayı bakın ne yaptı Güncel
Böyle insanlar kaldı mı? Tuvalette bulduğu 7 milyon lirayı bakın ne yaptı
Jesus'un başını yakan futbolcunun Somaspor'dan geldiği ortaya çıktı Spor
Jesus'un başını yakan futbolcunun Somaspor'dan geldiği ortaya çıktı
İran'da kum fırtınası alarmı! Devlet kurumları tatil edildi Dünya
İran'da kum fırtınası alarmı! Devlet kurumları tatil edildi
Kılıçdaroğlu'ndan Adalet Bakanı Tunç'a 'Veysel Şahin' sorusu Güncel
Kılıçdaroğlu'ndan Adalet Bakanı Tunç'a 'Veysel Şahin' sorusu
Meral Akşener: Bir tarafta ‘pirom seçilsin’ derler, bir tarafta ‘reisim seçilsin’ derler Güncel
Meral Akşener: Bir tarafta ‘pirom seçilsin’ derler, bir tarafta ‘reisim seçilsin’ derler
Kızını taciz edeni öldüren babaya ‘haksız tahrik’ indirimiyle 15 yıl hapis Güncel
Kızını taciz edeni öldüren babaya ‘haksız tahrik’ indirimiyle 15 yıl hapis