5 gündür kayıptı. Depremde ağır hasar alan binada ölü bulundu

Ailesinin 5 gündür haber alamadığı kişi, depremde ağır hasar alan apartmanda ölü bulundu.

KAYNAK: İHA
5 gündür kayıptı. Depremde ağır hasar alan binada ölü bulundu

Adana’da ailesinin 5 gündür haber alamadığı 62 yaşındaki Yalçın Uzun, depremde ağır hasar alan 16 katlı apartmanın 5’inci katındaki dairede ölü bulundu.

5 gündür haber alınamayan Yalçın Uzun için kayıp başvurusunda bulunan aileye bugün acı haber geldi. Ağır hasarlı apartmandan kötü kokuların yayılması üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, itfaiye vinci yardımıyla çıktığı apartmanda Yalçın Uzun’un cesedi ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri de itfaiyeye ait vinç ile yukarı çıkarak incelemelerde bulundu. Uzun'un yakınları olay yerinde sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

Yapılan incelemelerin ardından Uzun’un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uzun’un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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