5 ilçe 4924 sayılı kanun kapsamına alındı

İstanbul’da bu kanunla hizmet veren ilçe sayısı beşe yükseldi.

Bakan Koca, Bağcılar’da cuma namazı sonrası vatandaşlarla buluştu ve esnafı ziyaret etti.

Ayrıca, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni ek binasını inceledi ve hastanenin bir ay içinde hizmete gireceğini duyurdu.

Yeni hastane, 403 yataklı ve 193 deprem izolatörüne sahip olacak.

Koca, 4924 Sayılı Kanun’a göre toplam 36 bin sözleşmeli personelin görev yaptığını ve kadro sayısının artmasıyla daha fazla ilçenin bu kapsama dahil edileceğini belirtti.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de Bakan Koca’ya eşlik etti.

Sağlık Bakanı Koca, verilen ilave 9 bin kadro sonrası Esenyurt ve Arnavutköy'ü de 4924 Sayılı Kanun kapsamına aldıklarını belirterek "İstanbul'da böylece 3 ilçede 4924 Sayılı Kanun'la devam eden durum 5 ilçeye çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.