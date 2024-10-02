5 ilde Kuyu-31 operasyonu. 2 suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından suç örgütlerine yönelik düzenlenen son operasyonların detaylarını paylaştı. Manisa’da Doğan Gezekli’nin ve Yozgat’ta şu anda cezaevinde olan Ahmet Doğan’ın elebaşılığını yaptığı suç örgütleri çökertilirken operasyon sonucunda 30 şüphelinin de yakalandığı ifade edildi.

Manisa ve Yozgat başta olmak üzere Trabzon, Tekirdağ ve Hatay’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şahısların;

Eğlence mekânlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalışma,

Esnaflara ait işyerlerini kurşunlama,

Silahlı tehditle mağdur şahıslara zorla senet imzalattırma,

Silah ticareti yapma,

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,

Silahla kasten yaralama,

Vergi usul kanununa muhalefet etme,

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

Yağma,

Tefecilik,

Şantaj ve Tehdit suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

Ayrıca operasyonlar sonucunda 8 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 7 adet delici alet, muhtelif uyuşturucu ve çok sayıda çek/senet ele geçirildi.