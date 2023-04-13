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5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 10:09
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5 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 11 zanlı yakalandı

5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 zanlı yakalandı
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Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak ile nitelikli dolandırıcılığa ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp yüksek kar vaadiyle vatandaşlara para kazandıracaklarını iddia ederek dolandırıcılık suçunun işlendiğini tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, İstanbul, Ankara, Siirt, Adıyaman ve Kocaeli'de belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 11 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 bilgisayar ve bitcoin cihazının yanı sıra 3 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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