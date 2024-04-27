Ligden düşen ilk takım belli oldu

Almeria, kendi evinde Getafe'ye 3-1 mağlup olarak LaLiga'dan düşen ilk ekip oldu. Sezonun bitimine 5 hafta kala Almeria havlu attı..

LaLiga'nın 33. haftasında Almeria, evinde Getafe'yi ağırladı.

Power Horse Stadyumu'ndaki karşılaşmada Getafe, Mason Greenwood'un 27. dakikadaki golüyle öne geçti. Almeria, 41. dakikada Anthony Lozano ile skoru eşitledi.

İlk yarı 1-1 sona erdikten sonra, Greenwood 48. dakikada bir kez daha gol atarak Getafe'yi yeniden öne geçirdi. Jaime Mata'nın 61. dakikadaki golüyle maçın sonucu belirlendi.

Toplamda 33 maç sonunda sadece 14 puan toplayan Almeria'nın, ligden düşme kesinleşti.

Getafe ise bu galibiyetle puanını 43'e çıkardı.

Almeria, önümüzdeki hafta Rayo Vallecano'ya konuk olacak. Getafe ise kendi sahasında, Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Athletic Bilbao ile karşılaşacak.