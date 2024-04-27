Mehmet Büyükekşi'ye süper destek

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), seçimli genel kurulun 18 Temmuz'da yapılacağı yönündeki kararına destek verdi.

Çamlı, yaptığı açıklamada, daha önce katıldıkları Kulüpler Birliği toplantısında, federasyonun işleyişini ve kurullarıyla ilgili sıkıntılar dikkate alınarak seçime gidilmesi yönünde bir görüş ortaya çıktığını anımsattı.

Federasyonun da bunu dikkate alarak 18 Temmuz tarihini belirlediğini dile getiren Çamlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada amaç federasyonun erken bir seçimli genel kurul kararı alması idi. 18 Temmuz tarihini Kayserispor Kulübü olarak biz yeterli buluyoruz. Bunun üzerinden kaosa götürecek konuşmalar yapmak veya işi zora sokmak için bir çaba içerisine girmenin hiç kimseye bir faydası olmayacağı kanaatindeyim. Bu hem benim şahsi görüşüm hem de yönetim kurulumun görüşü. Bu yüzden biz 18 Temmuz'da yapılacak seçimli genel kurulun Türk futboluna ve federasyonumuza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Kimin şampiyon olduğu veya kimin düştüğü bizi ilgilendirmiyor. Kendi konumumuz ve kulübümüzün durumu bizi çok ilgilendiriyor. O yüzden bu işe yoğunlaştık. Bundan sonraki süreçte kulübümüzü en iyi yere taşımak için yapılması gereken çalışmalara kendimizi adapte ettik. Bu konu bizim açımızdan kapanmıştır."