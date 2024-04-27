Erol Bulut yerle bir oldu

İngiltere Championship’in 45. Hafta mücadelesinde Cardiff City sahasında Middlesbrough ile karşı karşıya geldi.

Cardifff City Stadyumu'nda oynanan maçta Erol Bulut ve öğrencileri rakibine 4-1 mağlup oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Matt Clarke, 49. dakikada Finn Azaz, 56. dakikada Emmanuel Latte Lath, 60. dakikada Alex Gilbert kaydetti.

Cardiff’in tek golünü ise 90+1. dakikada Josh Bowler attı.

Bu sonuç ile birlikte son 5 maçta 3 mağlubiyet alan Cardiff City 62 puanda kaldı. Middlesbrough ise 66 puana yükseldi.