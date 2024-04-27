Erol Bulut yerle bir oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Erol Bulut yerle bir oldu
Middlesbrough iie karşılaşan Cardiff City kabusu yaşadı.

İngiltere Championship’in 45. Hafta mücadelesinde Cardiff City sahasında Middlesbrough ile karşı karşıya geldi.

Cardifff City Stadyumu'nda oynanan maçta Erol Bulut ve öğrencileri rakibine 4-1 mağlup oldu.

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Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Matt Clarke, 49. dakikada Finn Azaz, 56. dakikada Emmanuel Latte Lath, 60. dakikada Alex Gilbert kaydetti.

Cardiff’in tek golünü ise 90+1. dakikada Josh Bowler attı.

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Bu sonuç ile birlikte son 5 maçta 3 mağlubiyet alan Cardiff City 62 puanda kaldı. Middlesbrough ise 66 puana yükseldi.

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