5 ili gök gürültülü sağanak yağış vuracak. Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Vatandaşlardan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KAYNAK: AA
5 ili gök gürültülü sağanak yağış vuracak. Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden sonrası için 5 ile uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın güney ve doğusu, Kahramanmaraş'ın güneyi ve Gaziantep'in batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiği ifade edildi.

VATANDAŞLARA UYARIDA BULUNULDU

Kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ve ulaşımda aksamalar ile sahil kesiminde hortum riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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